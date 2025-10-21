La Camerata Bariloche se presenta en Corrientes con un concierto imperdible en el Teatro Vera

La Camerata Bariloche, referente indiscutida de la música de cámara en Argentina y reconocida a nivel internacional, llegará a Corrientes para ofrecer un concierto especial en el Teatro Oficial Juan de Vera. La presentación será el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 20.

Fundada en 1967, la agrupación es considerada la mejor orquesta de cámara en la historia de la música argentina. Llega a la región con una vasta trayectoria que incluye más de 2.000 conciertos en los escenarios más prestigiosos del mundo y más de 30 giras internacionales en 35 países.

Historia de excelencia y trayectoria internacional

La Camerata está integrada por músicos del Teatro Colón y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue la primera formación de cámara argentina en alcanzar renombre internacional, representando al país en eventos culturales de gran relevancia como las Olimpíadas Culturales de México y Múnich y la Expo-70 de Osaka (Japón).

Actualmente, es dirigida por el violinista Freddy Varela Montero, quien también es su concertino. A lo largo de sus más de cincuenta años de trayectoria, la Camerata ha compartido escenario con figuras históricas de la música mundial como Astor Piazzolla, Martha Argerich, Yehudi Menuhin y Mstislav Rostropovich, entre otros.

El público correntino tendrá la oportunidad de disfrutar de un repertorio que combina la música clásica con nuevas propuestas, desplegando la maestría de sus músicos en un espectáculo que busca emocionar y acercar la música de cámara a todas las generaciones.

Venta de Entradas

Las entradas ya están a la venta y se consiguen a partir de $26.500 en la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637).

La boletería del Teatro Vera atiende de lunes a sábados, de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Hay promociones especiales para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, que permiten la adquisición de entradas hasta en 3 cuotas sin interés y hasta 20% de reintegro.