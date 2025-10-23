Luciano Cáceres llega al Teatro Vera con “Muerde”, el multipremiado thriller policial

El Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes anunció la presentación de “Muerde”, un intenso thriller policial protagonizado por el reconocido actor Luciano Cáceres. La obra, escrita y dirigida por Francisco Lumerman, se presentará el sábado 15 de noviembre a las 21 hs.

Cáceres interpreta a René, un hombre abandonado en un taller de ataúdes a los diez años. La trama se centra en el misterio: René aparece manchado de sangre y debe intentar develar la verdad de sus heridas y las voces de su pasado que lo acechan. La obra promete una carga de intriga e intensidad que mantiene al espectador cautivo durante sus 55 minutos de duración.

Una obra multipremiada

“Muerde” es una de las obras más laureadas de la temporada reciente, cosechando múltiples galardones que avalan su calidad artística:

Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Unipersonal.

Premio ACE por Mejor Actuación masculina en obra de un personaje.

Premio Mejor Actor por la Escuela de Espectadores de Buenos Aires.

Nominación al Martín Fierro en Teatro.

Distinción como Mejor Obra Temporada 2025.

El thriller, que es apto para mayores de 16 años, describe cómo los pensamientos de René "se desatan sin vuelta atrás", con palabras que "aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne".

Venta de Entradas

Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están disponibles a partir de $15.900.

Se pueden adquirir en la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), que atiende de lunes a sábados, de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Los clientes del BanCo con tarjetas Visa crédito pueden acceder a una financiación de hasta 3 cuotas sin interés y un 20% de reintegro.