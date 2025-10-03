Pepe Cibrián vuelve al Teatro Vera con “Marica”, su histórico unipersonal

El público de Corrientes tendrá la oportunidad de disfrutar del regreso de Pepe Cibrián Campoy al Teatro Oficial Juan de Vera. El dramaturgo presentará su unipersonal "Marica", una obra apta para mayores de 18 años, el viernes 31 de octubre a partir de las 21 horas.

"Marica" no se limita a la supuesta relación entre Federico García Lorca y su asesino, sino que es un profundo homenaje a la dignidad y a todos aquellos que, por pensar diferente, fueron "asesinados en vida" o relegados.

Cibrián Campoy señaló que la obra es un tributo al hombre y sus convicciones, y que el término despectivo “Marica” es resignificado: “Al hombre que enfrenta la vejación con dignidad, el insulto lo exalta, lo enaltece”. La obra es, en esencia, un reconocimiento al arte, la creatividad y la grandeza de quienes modificaron la historia.

Unipersonal, multipersonal

La puesta en escena destaca por la capacidad actoral de Pepe Cibrián Campoy, quien logra sumergir al público en el mundo de varios personajes a la vez. En un vínculo de amor y odio, el actor interpreta a Federico García Lorca, a su asesino, y a figuras como su padre, su madre y Salvador Dalí.

Este despliegue convierte el unipersonal en un verdadero "espectáculo multipersonal".

Dónde comprar las entradas

Las entradas para la función del 31 de octubre ya están disponibles y pueden adquirirse desde $10.600 a través de la plataforma weepas.ar, o directamente en la boletería del Teatro Vera, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados en horario de 9 a 13 y de 17 a 21.

Además, los vecinos de Corrientes que son clientes del BanCo pueden acceder a beneficios especiales: un 20% de descuento con Visa crédito y la posibilidad de pagar hasta en 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $20.000.