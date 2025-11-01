Suspendieron la primera fecha del Taragüí Rock ¿Qué pasará con las entradas?

El Instituto de Cultura de Corrientes confirmó que la primera jornada del 15° Taragüí Rock 2025, prevista para este sábado, fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la ciudad. Se reprograma para este domingo en el Anfiteatro Mario del Transito Cocomarola.

Reprogramada

Desde la organización comunicaron que las entradas adquiridas para hoy serán válidas para la segunda jornada, que se realizará este domingo 2 de noviembre, desde las 16. Además, algunos de los artistas que iban a presentarse este sábado serán reprogramados.

El Taragüí Rock, uno de los festivales musicales más esperados del litoral, reúne cada año a miles de fanáticos y a bandas locales y nacionales.

Por lo que recomiendan a los asistentes mantenerse informados a través de los canales oficiales del Instituto de Cultura y del Gobierno de Corrientes para conocer el nuevo cronograma de presentaciones.