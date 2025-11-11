Julio Cáceres presenta su nuevo libro “Transparencia del alma. Versos del caminante”

Este jueves 13 de noviembre, se realizará la presentación del libro “Transparencia del alma. Versos del caminante”, del músico, poeta y compositor Julio Cáceres, fundador del emblemático grupo Los de Imaguaré, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA de esta capital.

La actividad se realizará a las 19 en el patio del IDC NEA, ubicado en Plácido Martínez 886 de Corrientes, con entrada libre y gratuita.

"Publicado por Moglia Ediciones, este nuevo volumen reúne una serie de sonetos profundamente arraigados en la memoria, la fe y la identidad correntina. La obra continúa la senda iniciada con Del silencio y los caminos (2021), y consolida una voz poética que transforma la experiencia vital en palabra sensible, donde los paisajes, las raíces y los afectos se entrelazan con la música y la espiritualidad", informaron los organizadores de la presentación.

El prólogo, escrito por Roberto Alonso Romani, destaca la poesía de Cáceres como “un testimonio de vida y de tierra”, subrayando su capacidad de convertir lo cotidiano en trascendencia y de hacer del chamamé una forma de pertenencia y expresión profunda del alma litoraleña.

El encuentro contará con la moderación y entrevista de Luis Moulin, director del IDC NEA, y la participación del autor en un diálogo abierto sobre su obra, acompañado por la lectura de sonetos seleccionados y música en vivo.

Se invita a toda la comunidad a vivir un momento de memoria, música y emoción, en un espacio de encuentro y celebración de la palabra poética.

La propuesta se inscribe en la línea de trabajo del IDC NEA, orientada a la difusión de referentes culturales del Nordeste Argentino y al fortalecimiento del vínculo entre universidad,arte y territorio.

"La presentación de “Transparencia del alma” reafirma el compromiso de la institución con la promoción del patrimonio literario y musical de la región, y con el reconocimiento de quienes han contribuido a forjar su identidad artística y espiritual, indicaron los organizadores.