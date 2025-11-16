Boca venció a Tigre y quedó en lo más alto de su grupo en el Clausura

Por la 16° jornada del Torneo Clausura, Boca venció este domingo 2 a 0 a Tigre con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani de penal y se aseguró el primer lugar de la Zona A. El Matador, por su parte, deberá esperar a los resultados del lunes para saber si disputa los octavos de final y si juega la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Con este resultado, el conjunto Xeneize cerró la etapa regular como líder de su grupo, lo que le garantiza la ventaja de definir como local en los cruces eliminatorios hasta una eventual final. El penal ejecutado por Cavani fue sancionado tras la intervención del VAR, luego de una mano del defensor de Tigre, Tomás Cardona.

Además de haber significado la cuarta victoria consecutiva por el Torneo Clausura 2025, el triunfo de Boca ante Tigre por 2-0 marcó el regreso de Edinson Cavani, quien convirtió el segundo gol del partido y desde los doce pasos, sobre el cierre del mismo.

El Matador ingresó al minuto 30 del segundo tiempo, en reemplazo de Ander Herrera. Pudo asociarse correctamente también con Exequiel Zeballos, aunque no fue protagonista en el juego hasta que Darío Herrera, tras una revisión VAR, decretó un penal para el Xeneize, luego de un impacto en el brazo de Tomás Cardona, posterior a un disparo de Miguel Merentiel.

El designado para encargarse de la pena máxima era Leandro Paredes. Sin embargo, el capitán le cedió la oportunidad al delantero uruguayo, quien pateó fuerte al medio, liquidó el asunto y aseguró el liderato del grupo A del Clausura para el Club de la Ribera, con 29 puntos. "Lo había hablado con Marche (Agustín Marchesín) justo antes del penal. Para nosotros es espectacular que él (Cavani) este en campo, que esté bien, con confianza. Si convierte, mejor para nosotros, así que, feliz", expresó el volante de la Selección Argentina, tras el encuentro.

El último partido del delantero uruguayo databa del 14 de septiembre, en el empate 1-1 contra Rosario Central, con goles de Ángel Di María y Rodrigo Battaglia. Además, había concentrado para el Superclásico y estuvo en el banco de suplentes frente a River, aunque no terminó entrando.