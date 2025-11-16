Recuperaron en Corrientes una motocicleta con pedido de secuestro en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó este domingo que recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires. durante un operativo de control en la localidad Mariano I. Loza.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de la Ruta Provincial N° 24 y la Ruta Nacional N° 119, donde los policías identificaron a una mujer de 37 años que circulaba en una Honda Tornado.

Al solicitar la documentación correspondiente, la conductora no pudo acreditar la propiedad del vehículo.

Ante esto, la motocicleta fue secuestrada preventivamente, y tras las primeras consultas en las bases policiales, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por haber sido denunciado como robado en Buenos Aires.

La moto fue puesta a disposición de las autoridades judiciales, mientras que en la dependencia policial continúan los trámites de rigor para avanzar con la causa.