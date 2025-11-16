Regatas cerró invicto su paso por los cuartos de final

Con la clasificación asegurada al Final 4 de la Liga Sudamericana de Baloncesto, Regatas Corriente se despidió este domingo de los cuartos de final en Asunción y lo hizo con un triunfo sobre el local San José 85 a 75. De esta forma, el Fantasma cerró invicto esta fase del certamen internacional y ahora espera por Olimpia King de Paraguay en el cruce de semifinales.

La jornada de domingo comenzó en el Polideportivo León Coundou comenzó con la victoria de Defensor Sporting de Uruguay sobre Corinthians de Brasil 75 a 66 que le permitió quedarse con el segundo puesto en el Grupo F y clasificar al Final 4 donde enfrentará a Ferro Carril Oeste.

Regatas encaró el juego con San José, que le había ganador en uno de los cuadrangulares iniciales del torneo, con su posición y clasificación definida. Así el DT Juan Manuel Varas realizó una rotación diferente del plantel, dándole descanso a algunos jugadores (Tayavek Gallizi y Sebastián Lugo) y muchos minutos a otros protagonistas.

El goleador de Regatas frente a San José resultó Mateo Chiarini con 14 puntos, mientras que Andrés Jaime aportó 13,en tanto que Francisco Ferraro y Juan Larraza sumaron 10 cada uno. En el elenco paraguayo, dirigido por Sebastián González, se destacó Gabriel Peralta con 20.

El club argentino dio una buena muestra de su juego colectivo al lograr 24 asistencias en 30 tiros convertidos, de los cuales 14 fueron triples. Además, sus 10 jugadores que pisaron la cancha aportaron al marcador.

El Final 4 se jugará el 6 y 7 de diciembre en sede a confirmar, mientras tanto Regatas retomará su agenda por la Liga Nacional. El jueves 20 será local de Instituto de Córdoba en el Fortín Rojinegro.