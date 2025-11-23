Moni Munilla presenta su nuevo libro “Cuentos con alas”

La escritora correntina Moni Munilla vuelve a desplegar imaginación, ternura y fantasía en su nuevo libro “Cuentos con alas”, una propuesta destinada “para niños de 0 a 99 años”.



La presentación oficial tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, a las 20, en el patio “Marité Salas” del Instituto de Cultura (San Juan 546), con entrada libre y gratuita.

La obra continúa la senda iniciada con “Cuentos con patas” (Moglia Ediciones), su primera publicación dedicada a los más pequeños. Apelando a su formación como profesora de Enseñanza Preescolar, y a su experiencia como madre y abuela, Munilla vuelve a ese territorio mágico de la infancia donde todo puede suceder.

Editado por Moglia Ediciones, el libro reúne 11 cuentos cuyos protagonistas, primarios o secundarios, son animales con alas: “Lola Pina, la gallina bailarina”, “Felipe, el pajarito poeta” y “Bella, la mariposa curiosa” comparten aventuras con “El avioncito de papel” y “Zacarías, el carpincho peluquero”, entre otros entrañables personajes.

El dibujo de tapa pertenece al artista Eugenio Led, mientras que las ilustraciones interiores son el resultado de un trabajo compartido entre él y los siete nietos de la autora: Luisana (17), Martina (14), Santino (13), Milo (11), Avril (10), Valentino (6) y la pequeña Luna, de casi 2 años. “Cada uno eligió un cuento y aportó un dibujo desde su propia interpretación”, cuenta Munilla.

La autora destaca que escribir para niños es un ejercicio tan profundo como desafiante: “No es fácil ni la trama es pasajera. Cada palabra está pensada para que quede en la memoria y despierte su imaginación. Un libro en mano es la excusa perfecta para hacer inolvidables las reuniones en familia”.

En este nuevo volumen, la realidad y la fantasía se entrelazan tomando como escenario el paisaje correntino. “Creo en lo que escribo y asumo la responsabilidad de editar cuando siento que mis cuentos están listos para ser compartidos. Los invito especialmente a esta presentación que tendrá muchas sorpresas”, anticipa.

Con poesía, novela y microficción ya en su trayectoria, Moni Munilla suma ahora “Cuentos con alas” como una nueva apuesta al imaginario infantil, celebrando la creatividad, el juego y la magia de contar historias.