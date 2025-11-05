La Noche de los Museos se realizará el sábado 8 de noviembre en Corrientes con la inauguración del MACC

El próximo sábado 8 de noviembre, Corrientes será escenario de una nueva edición de La Noche de los Museos. Desde las 20 y hasta la 1 de la madrugada, museos provinciales, municipales y diversos espacios culturales de la capital y el interior de la provincia abrirán sus puertas con acceso libre y gratuito. El público podrá disfrutar de sus valiosos patrimonios, complementado con espectáculos musicales y teatrales.

La presentación oficial se realizó este miércoles en el Patio de la Cultura Marité Salas del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), encabezada por su presidenta, Beatriz Kunin.

Apertura del MACC y expansión al interior

Beatriz Kunin confirmó que la noche será especial por un evento largamente esperado: la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Correntino (MACC), ubicado en la esquina de 9 de Julio y San Juan.

“Consideramos que es la noche que merece que este espacio se abra, para que todos los correntinos puedan conocerlo, ser parte y disfrutarlo”, anunció Kunin.

La presidenta del ICC destacó la colaboración de las intendencias, ya que directores de cultura de toda la provincia se sumaron a la iniciativa. La convocatoria busca incentivar especialmente a aquellos ciudadanos que, tanto en Capital como en el interior, nunca han visitado sus propios museos.

Entre los espacios provinciales participantes se encuentran el Museo de Ciencias Naturales Dr. Amado Bonpland, el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT), el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal y el Centro de Interpretación del Chamamé, futuro Museo del Chamamé.

Localidades como Yapeyú, Loreto, San Miguel, Itatí, Sauce, Concepción, Santa Ana, Chavarría e Itá Ibaté también confirmaron su participación en la Noche de los Museos.

Innovación cultural con microteatro y elencos estables

En esta edición, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) aportará una propuesta innovadora a través del proyecto Teatro Miní. La coordinadora del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne, Maia Eirin, explicó que se trata de microteatro o teatro breve en espacios no convencionales.

“Seis técnicos estuvieron recibiendo capacitaciones y acompañamiento técnico para presentar microteatro en seis de los museos de la ciudad”, detalló Eirin.

Por su parte, la directora de Cultura Senado, Natalia Rodríguez, comentó que el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de la Legislatura Provincial estará abierto y que los elencos estables de la Cámara de Senadores participarán en distintas salas. Entre ellos se encuentran el tenor Sergio Casco con la Fundación INCANTO, el Ballet Folklórico Juvenil Coral Corrientes y el Ballet Folklórico Juvenil.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

HORARIO: DE 20 a 01

MUSEO DE BELLAS ARTES “JUAN R. VIDAL”

DIRECCIÓN: San Juan 673

Espectáculos previstos:

- Instituto de Música “Carmelo De Biassi”

- Proyecto Teatro Miní

- Koru’i Conjunto Coral

- Fundación Gitane

- Danzas Griegas

- Ballet Patricia Breard

- Tango Bien Caté

- DJ en vivo

- Ubuntu Música y Danza

MUSEO DEL CARNAVAL CORRENTINO

DIRECCIÓN: Pellegrini 494

Espectáculos previstos:

- Ballet Arapí Ñembombae

- Los Dandys: Promoción tema 2026

- Comisión de Frente: Arandú Beleza

- International Samba Wings: Grupo de pasistas de la Prof. Anabella Leguiza

- Ará Berá: pareja de baile

- Grupo de pasistas: Arandú Beleza

- Teatro Mini: “El ministerio de los sueños”

- International Samba Wings: Grupo de pasistas de la Prof. Gabriela Ceballos

- Promoción de los Carnaval Barriales 2026.

- Pareja de tango y milonga

- Batería, bastonera y pasistas de Copacabana

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES “AMADO BONPLAND”

DIRECCIÓN. Av. Costanera General San Martin 100

Espectáculos previstos:

- Demostración de Tai Chi Chuan y Kung Fu

- Visitas guiadas por las salas del Museo

- Teatro Mini

- Actividades para Niños: paleontólogos por un día

- Cierre musical

MUSEO CORRENTINO DEL CHAMAMÉ

DIRECCIÓN: 25 de Mayo 1141

Espectáculos previstos

- Ballet Ñandereko (ritmos litoraleños)

- Visitas guiadas: el paso de Centro de Interpretación a Museo

- Presentación del Taller de Cico (lutheria)

- Presentaciones musicales de Juanchi Costa, Las Hermanitas Medina, Pedro Villalba, Enzo Barrios y Angirú.

MUSEO HISTÓRICO TTE. GDOR. MANUEL CABRAL DE MELO Y ALPOÍN

DIRECCIÓN: 9 de Julio 1044

Espectáculos previstos

- Visitas guiadas especiales

- Teatro Miní

- Actuación del tenor Sergio Casco

- Visita guiada con la temática: “Genealogía de las ideas políticas en Corrientes”.

- Mesa de revistas, folletos y postales

- Conversatorio personalizado sobre las colecciones a cargo de Roman del Grego.

MUSEO DE ARTESANÍAS TRADICIONALES

DIRECCIÓN: Quintana 905, esq. Salta

- Visitas guiadas por las salas de patrimonio

- Muestra de Maestros Artesanos: Transmisión de Técnicas

- Ballet “Coé Porá”

- Muestra en la sala itinerante: “Yesí Porá”

- Teatro Miní

- Intervención artística

- Cantina

- Música en vivo

- Ballet Folclórico Juvenil de la Honorable Cámara de Senadores