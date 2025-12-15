Juan Pablo Valdés y Lourdes Sánchez lanzan oficialmente la Fiesta Nacional del Chamamé

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezará este martes la presentación oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, que este año llevará el lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad”.

El anuncio tendrá lugar a las 18 en Casa de Gobierno y contará con la presencia de la flamante presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez. La fecha elegida coincide con el 5° aniversario de la declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Diez noches y novedades

La celebración popular más grande de Corrientes se desarrollará durante diez noches, desde el 16 al 25 de enero de 2026, en el tradicional anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Durante la presentación, las autoridades brindarán detalles sobre:

Las distintas propuestas que formarán parte de la Fiesta Grande.

El anuncio de las actividades que buscarán llevar el espíritu del Chamamé a hospitales, espacios públicos e instituciones de la ciudad.

El valor de las entradas y los puntos oficiales de venta para el público.

Anticipo de la Fiesta Grande

El lanzamiento oficial de la 35° Fiesta del Chamamé será un anticipo de la celebración, ya que contará con la participación de artesanos tradicionales y la degustación de gastronomía típica. El cierre del evento estará a cargo de música y danza, invitando a los presentes a vivir una pequeña muestra de la Fiesta que también es la 21° Fiesta del Chamamé del Mercosur y la 5° Celebración Mundial.