Lourdes Sánchez, de directora del Teatro Vera a presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes

La bailarina y figura mediática Lourdes Sánchez asumió este jueves como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, marcando un ascenso significativo en su corta trayectoria en la política provincial. Su designación se hizo oficial con la jura de todo el Gabinete del flamante gobernador, Juan Pablo Valdés.

La artista, de 39 años, había asumido en septiembre de 2024 como directora del Teatro Juan de Vera, un espacio que, bajo su breve gestión, tuvo una nutrida cartelera de espectáculos de renombre.

El desafío del Chamamé

Lourdes Sánchez reemplaza a Beatriz Kunin en el cargo y tiene por delante un desafío cultural y logístico de gran envergadura: la organización y desarrollo de la próxima Fiesta Nacional del Chamamé.

El evento, uno de los más importantes de la provincia, está programado para llevarse a cabo del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola" de Corrientes.

Antes de su asunción, Sánchez había expresado su entusiasmo por los nuevos retos. "A mí me gustan los desafíos, trabajar por la cultura de Corrientes", había declarado.

Agenda del Teatro Vera

Respecto a su gestión anterior, Sánchez confirmó que el Teatro Juan de Vera mantendrá su programación hasta el 22 de diciembre. Además, adelantó que ya existe una agenda "muy interesante" preparada para el año 2026 en el coliseo correntino.