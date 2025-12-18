Murió Mario Rey, fundador de Arandú Beleza y figura emblemática del Carnaval de Corrientes

El mundo de la cultura y el deporte correntino se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Mario Rey, reconocido dirigente y pieza fundamental en la historia del Carnaval de Corrientes. Fundador de la comparsa Arandú Beleza, Rey fue un apasionado de las tradiciones locales y un incansable trabajador de la cultura.

Su partida generó una profunda conmoción en las comparsas de la ciudad, donde era respetado por su visión estratégica y su compromiso con el crecimiento de los corsos oficiales año tras año.

El nacimiento de un ícono: Arandú Beleza

Mario Rey, de 65 años, no solo vivió el carnaval, sino que lo transformó. Tras formar parte de instituciones históricas como Copacabana y Sapucay, decidió emprender un camino propio y fundó Arandú Beleza en abril del 2005. Bajo su liderazgo, la comparsa del "Axe" logró consolidarse como una de las grandes animadoras de las noches de competencia en el corsódromo Nolo Alías, aportando una impronta particular basada en la estética y el ritmo.

Pasión por el básquet y gloria deportiva

Más allá de su rol como dirigente carnestolendo, Rey tuvo una destacada carrera en el básquet correntino. Su talento lo llevó a vestir la camiseta del Club Córdoba, participando en la Liga Nacional B e integrando el legendario equipo que se consagró campeón en 1986.

En 1989, continuó su legado deportivo en el Club Pingüinos, donde fue parte fundamental del plantel que obtuvo el último campeonato en una temporada que quedó marcada como un año histórico para la institución de la calle Santa Fe.