Ignacio Monzón cerró el año en Perú

La temporada 2025 llegó a su fin para Ignacio Monzón (27 años). El tenista correntino se despidió del M15 de Lima, Perú, y le bajó el telón a su calendario deportivo para el presente año.

Monzón, ubicado en el puesto 743 del ránking de la ATP, perdió su juego de segunda ronda en el Future peruano frente al también argentino Thiago Pernas por 6-3, 4-6 y 6-3 en un juego que se extendió durante 3 horas y 3 minutos.

En la primera ronda, el correntino había superado al chileno Benjamín Torrealboa por 6-4, 3-6 y 6-4.

El el cuadro de dobles, Monzón hizo dupla con Bautista Vilicich. Los argentinos perdieron en primera ronda frente a Nicolás Bruna (Chile) y Rocco Valente (Argentina) por 4-6, 6-3 y 10-1.

Con este torneo en tierras peruanas, el segundo en semanas consecutivas, Monzón completó más de una década de partidos en el circuito profesional de tenis.

En el plano individual, sus mejores actuaciones fueron las semifinales de los M15 en Naples (Estados Unidos) y dos torneos en Santiago de Chile. Además, alcanzó segundas rondas en varios challengers.

En dobles, cerró el año con un título y otra final. Junto al argentino Leonardo Aboian, ganó el M15 de San Salvador de Jujuy. En tanto que en dupla con Lorenzo Joaquín Rodríguez fue finalista en Naples, Estados Unidos. La misma pareja argentina llegó a las semifinales de otro M15 en la misma ciudad.

A lo largo de su carrera deportiva, la mejor ubicación que logró Monzón en escalafón de al Asociación de Tenistas Profesionales fue en el 2023 cuando ocupó el 476º lugar en individuales y el 217º en dobles.