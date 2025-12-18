Perpetua para dos penitenciarios por la tortura y muerte de un joven en la cárcel de Corrientes

El Tribunal Oral Penal de Corrientes condenó este jueves a prisión perpetua a dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Los efectivos fueron hallados culpables del delito de tortura seguida de muerte contra Héctor “Manchita” García, un joven de 20 años que falleció en enero de 2021 mientras permanecía bajo custodia estatal.

La resolución recayó sobre los agentes Héctor Ortíz y Víctor Molina, quienes fueron señalados como los responsables directos de las lesiones que terminaron con la vida del interno. Por otro lado, el tribunal decidió la absolución de los otros seis imputados en la causa: Ramón Gómez, Ricardo Páez, Marcelo Alegre, Rubén Camaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas González.

El caso: muerte en aislamiento

El hecho ocurrió el 13 de enero de 2021 en la Unidad Penal N.º 6 de San Cayetano. En aquel momento, García cumplía prisión preventiva por el robo de una motocicleta. Según consta en el expediente, el joven había encabezado un reclamo por medidas sanitarias ante el avance de los contagios de Covid-19 dentro del penal.

Como represalia, los guardiacárceles lo trasladaron a una celda de aislamiento. Fue en ese sector donde, según la acusación fiscal, el joven recibió una golpiza brutal. Los resultados de la autopsia y una tomografía posterior confirmaron que la causa del deceso fue un traumatismo encefalocraneano provocado por golpes en la cabeza, lo que derivó en una depresión del sensorio y su muerte inmediata.

Fundamentos y situación procesal

Durante el proceso se determinó que, de los ocho miembros del SPP procesados originalmente, solo Ortíz y Molina presentaban pruebas contundentes en su contra por el delito de homicidio calificado y torturas.

El Tribunal informó que la lectura de los fundamentos del fallo se llevará a cabo el próximo 3 de febrero de 2026.