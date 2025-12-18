Faena clandestina en Corrientes: secuestraron cuatros ovejas en un control de Mercedes

Un procedimiento de control vehicular realizado en Mercedes permitió detectar un caso de faena clandestina de ovejas. La Policía de Corrientes interceptó una camioneta que transportaba los animales sin sello sanitario ni documentación legal.

El operativo se desarrolló en la intersección de la Ruta Nacional 123 y la Ruta Provincial 29. Ahí se detuvo una camioneta Ford F-100, conducida por una mujer mayor de edad identificada como Lidia Teresa S.

Durante la inspección, los policías constataron que en el interior del vehículo había cuatro ovejas faenadas. No tenían ningún tipo de control sanitario ni papeles que acreditaran su procedencia, por lo que se secuestró tanto la camioneta como la carne.

Posteriormente, el médico veterinario policial Federico Javier Lottero determinó que la carne no era apta para el consumo humano. Por ese motivo, se ordenó su incineración.