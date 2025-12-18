¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ACTO OFICIAL

El Banco de Sangre Central de Corrientes cumple 60 años y lo conmemora en Casa de Gobierno

La actividad se realizará este jueves por la mañana en el Salón Verde, con la participación de autoridades provinciales y referentes del sistema de salud. 

 

Por El Litoral

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 08:33

El Banco de Sangre Central de Corrientes conmemorará este jueves su 60° aniversario con un acto institucional que se llevará a cabo a las 10 en el Salón Verde de Casa de Gobierno. La actividad reunirá a autoridades provinciales y referentes del área sanitaria.

El encuentro contará con la presencia de la presidenta del Banco de Sangre Central, Carolina Aromí, junto a funcionarios del Ejecutivo y representantes del sistema de salud pública.

Durante el acto se realizará un repaso por la trayectoria de la institución y los principales avances alcanzados a lo largo de seis décadas de funcionamiento.

Desde su creación, el Banco de Sangre Central cumple un rol clave en la provisión de hemocomponentes para hospitales y centros de salud de la provincia.

 

 

