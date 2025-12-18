Corrientes: Diputados dio ingreso al Presupuesto 2026 y agiliza su tratamiento en extraordinarias

La Cámara de Diputados de Corrientes inició este viernes su período de Sesiones Extraordinarias con un eje central: el tratamiento del Presupuesto 2026. En el encuentro presidido por Eduardo Tassano, el cuerpo legislativo dio ingreso parlamentario a la denominada “ley de leyes”, que llega con el aval previo de la Cámara de Senadores.

Para avanzar con el análisis técnico, se conformó la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos, que será la encargada de emitir el despacho correspondiente. La misma quedó integrada por los diputados Norberto Ast, Lorena Lazaroff, Marlén Gaúna, Jesús Méndez Vernengo y Egui Benítez, quien se incorporó para cubrir una vacante.

Pautas macroeconómicas y metas fiscales

El proyecto fue diseñado en sintonía con las proyecciones nacionales y bajo el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Entre las variables macroeconómicas que sustentan el cálculo de gastos y recursos para el próximo año, se destacan:

Crecimiento del PBI: se estima una suba del 5% .

Inflación (IPC): se proyecta una variación anual del 10,10% a diciembre de 2026.

Tipo de cambio: se calculó un dólar a $1.423.

El Gobierno provincial remarcó que el objetivo central es mantener el equilibrio fiscal mientras se fortalecen áreas críticas como salud, educación, seguridad y desarrollo productivo, con foco en la generación de empleo y la conectividad.

Reclamo ante la Corte Suprema

En la misma sesión, los legisladores aprobaron por unanimidad una resolución de fuerte peso institucional. A través de la misma, se urge a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a dar continuidad a los trámites de competencia originaria que la Provincia de Corrientes mantiene contra el Estado Nacional.

Finalmente, se definió que las sesiones durante este período extraordinario se llevarán a cabo los días viernes a las 10 horas.