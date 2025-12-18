Estatales: expectativa por el monto del bono navideño y la canasta en Corrientes

El Gobierno de Corrientes informó que este viernes se realizarán dos anuncios clave para el bolsillo de los trabajadores estatales y los consumidores locales: el pago del bono navideño y el lanzamiento de la canasta navideña 2025.

A diferencia de ediciones anteriores, los detalles no serán brindados mediante una conferencia de prensa, sino que se comunicarán de manera directa a través de las redes sociales oficiales de la Provincia.

Cronograma de anuncios

Bono Navideño: los detalles sobre el monto y el cronograma de pago para trabajadores activos y jubilados se darán a conocer a las 9:00 . Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda ha mantenido reserva sobre la cifra final que se acreditará en las cuentas de los agentes públicos.

Canasta Navideña: a las 11:00, se presentarán las promociones y beneficios acordados con el sector comercial. Este programa busca ofrecer productos tradicionales a precios competitivos mediante descuentos en supermercados.

Antecedentes y expectativas

En 2024, la canasta navideña oficial tuvo un costo de $9.500 y estuvo integrada por siete productos de primera calidad, entre los que se destacaban sidra, gaseosa, budín, pan dulce, garrapiñadas y turrones. Para este año, se espera que el convenio mantenga una estructura similar, ajustada a los valores actuales del mercado, con el objetivo de garantizar el acceso de las familias correntinas a la mesa de Nochebuena.