El joven basquetbolista Viktor Bender fue distinguido con el Regatas de Oro en su XXXV edición durante la entrega de los prermios para sus mejores deportistas que realiza todos los años la entidad del parque Mitre.

El basquetbolista regatense de 19 años y 1,97 de altura recibió el premio mayor en una noche plagada de deportistas con numerosos premios locales, regionales, nacionales e internacionales, y esto marcó un agasajo a su gran año deportivo desde lo individual y lo colectivo.

Bender, que no pudo estar en la ceremonia del martes porque se encuentra de gira con el plantel de Liga Nacional y Liga Próximo (Lo recibió su mamá Daniela), habló a la distancia sobre la distinción recibida y sobre todo lo que significa para él.

“Para mí es algo muy significativo, ya que es un premio al esfuerzo y al trabajo de todos los días. Y sobre todo, por ser premiado por el club en el que crecí es más lindo aún”, sostuvo el jugador.

“Además, para mí, los premios son un extra siempre, y eso obvio que te da muchas más ganas de superarte año a año y seguir creciendo desde lo personal”, agregó.

En cuanto a sus expectativas en la previa del premio, reveló: “La verdad que si lo tenía en cuenta. Si bien no sabía que iba a ganarlo seguro, porque hay muchos deportistas muy buenos en el club, sabía que tenía buenas chances, así que como que tenía esa ilusión”.

La notificación del premio la recibió cuando estaba en el polideportivo Roberto Pando formando parte del palntel de Regatas en el juego contra San Lorenzo.

“Justo estaba en el banco equipado en el partido y ahí los chicos que estaban afuera empezaron a hacer señas diciendo que gané. Fue bastante particular el momento”.

De las 35 ediciones, Viktor fue el 4° basquetbolista en recibir el Regatas de Oro, los anteriores fueron Alejo Montes (2011), Juan Pablo Arengo (2014) y Marco Giordano (2018), y en ese sentido, expresó: “Cuando era chico los veía a ellos jugar y siempre soñé eso”.

“La verdad estoy muy a agradecido a toda la gente, y a los que hacen posible que yo pueda estar allí. También a mi familia y gente que trabaja en el club día a día para que yo pueda dar el 100, ya sean entrenadores, personal que trabaja en el club y demás. Gracias a todos”, agradeció en el final.