Presentación oficial de los Carnavales Provinciales y el Artesanal de Monte Caseros

Los Carnavales Provinciales y el Artesanal de Monte Caseros, en su edición 2026, serán presentados el viernes en diferentes actos en la ciudad Capital.

De esta manera se realizarán dos lanzamientos, a las 11 en el Salón Verde de Casa de Gobierno se presentará el Carnaval Artesanal de Monte Caseros.

Por otra parte, a las 19, en el predio de La Unidad, se realizará la presentación de los Carnavales Provinciales.

En ambos eventos se brindarán detalles sobre la edición 2026, fechas de desfile y novedades que traerá cada Carnaval.