Motocicletas secuestradas y personas detenidas en diferentes operativos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles, en diferentes operativos realizados en la ciudad Capital, secuestró dos motocicletas y detuvo a dos personas.

El primer procedimiento se realizó sobre avenida Raúl Alfonsín, cuando efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos realizaban un recorrido de prevención, donde divisaron a una persona realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.

Los efectivos emprendieron una breve persecución que terminó en calles Don Justino y pasaje Rizzuno, donde el motociclista abandonó el rodado para escabullirse a pie.

Es así que se secuestró una motocicleta marca Zanella, modelo ZB de 110 cc., rodado que luego se constató que estaba denunciado como robado.

El segundo operativo ocurrió en inmediaciones de avenida Centenario y calle Francia, donde efectivos que realzaban tareas preventivas observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa, mirando el interior de los vehículos estacionados en la zona.

Por tal motivo, se procedió a la identificación y detención de dos hombres de 27 y 47 años, que iban a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110cc., quienes además no contaban con la documentación que certifique la pertenencia del rodado, siendo este secuestrado.

Los demorados y los vehículos secuestrados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se realizaron las diligencias de cada caso.