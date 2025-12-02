El Valiente de los Humedales, una superproducción independiente producida en Iberá

Se proyectó por primera vez el cortometraje de docu-ficción llamado “El valiente de los humedales”, que junto a varias muestras artísticas en la Estación General Paz (Caá Catí), convocaron a más de un centenar de espectadores en una noche mágica.

El nuevo trabajo de David Salmón, se trata de una iniciativa audiovisual que nació en el Instituto Superior de Formación Docente de Caá Catí y que busca entrelazar memoria histórica, turismo y tradición local.

El relato se centra en una estudiante (Marisa Cáceres) de la Tecnicatura en Turismo, una joven real pero llevada al terreno de la ficción. Ella personifica a una joven muy distraída, pero con una enorme creatividad. A partir de un sueño producido por su fascinación con el ferrocarril económico, la protagonista realiza un viaje en el tiempo y se sumerge en la época en que este tren atravesaba el norte correntino, marcando la rutina de pueblos como General Paz (hoy conocido como Caá Catí).

Aunque se trata de una producción alejada de las grandes urbes y de recursos limitados, el equipo logró recrear la imagen del tren en movimiento, combinando conocimiento técnico, ingenio y trabajo artesanal para despertar la nostalgia de toda una generación.

La idea surgió a partir de una articulación entre la Tecnicatura en Turismo, la Coordinación de Desarrollo Profesional del Instituto y la cátedra de Marketing Turístico, con la intención de generar un material que revalorice un sitio de memoria clave: la Estación General Paz.

Al proyecto se sumaron diversas productoras y organizaciones: como “Km0: Polo Cultural de los Esteros”, la productora audiovisual “App 360” de Corrientes Capital, la Municipalidad de Caá Catí, la Municipalidad de Santa Ana, el Centro Cultural Estación General Paz, el Museo El Asturiano, además de aportes privados que hicieron posible solventar parte de los costos de producción.

“El valiente de los humedales” se proyectará este sábado en el marco de la competencia oficial del Guácaras Festival Internacional de Cine en Santa Ana a partir de las 19hs. Este trabajo se perfila como una obra capaz de conmover, sorprender y volver a poner en escena el pulso vivo del histórico tren económico.