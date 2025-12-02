Gendarme correntina murió ahogada en el Río Paraná en Rosario

La Prefectura Naval Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron el hallazgo e identificación de Caren Itatí Ojeda, de 32 años como la mujer ahogada en aguas del Río Paraná, en Rosario, Santa Fe.



Se trata de una mujer oriunda de la localidad de correntina de Guaviraví quien desapareció de la superficie mientras nadaba juntos a unos amigos.



La sargento Ojeda estaba con otros integrantes del grupo de gendarmes, cuando entraron al agua y a ella la llevó la correntada, Trataron en vano de ayudarla pero no la pudieron encontrar. En la jornada del domingo unos civiles divisaron el cadáver cerca de la Estación Fluvial de Rosario y activaron las alarmas. Horas después, un procedimiento coordinado entre diversas fuerzas logró extraer e identificar a la víctima.



Según informó el portal Rosario3, antes del trágico desenlace, la joven oficial oriunda de Corrientes compartía la tarde junto a un grupo de amigos en el parador Isla Verde, en isla La Invernada. Tras lanzarse al agua, Ojeda fue la única que no regresó a la superficie, lo que desencadenó la inmediata intervención de unidades de rescate y rastrillaje.

La desaparición ocurrió el jueves pasado, aunque el c

uerpo fue hallado recién tres días después y varios kilómetros río abajo. La Prefectura Naval Argentina lideró los operativos, apoyada por otros organismos provinciales y municipales. Desde que se reportó la desaparición, equipos especializados recorrieron la zona entre la isla La Invernada y el área urbana de Rosario con patrullas y embarcaciones.

