De $28.000 a $1.600: así cayó el precio del peaje del puente que une a Corrientes y Brasil

El Puente de la Integración, que une Santo Tomé (Corrientes) con San Borja (Brasil), inició diciembre con una novedad que alivió el bolsillo de miles de usuarios, el peaje bajó de manera histórica con la llegada de la nueva concesionaria CS Infra. Hasta noviembre, un automóvil sin residencia local debía pagar 28.000 pesos o 95 reales para cruzar el viaducto. Desde diciembre, ese mismo vehículo abona apenas 1.600 pesos o 4,90 reales, una reducción que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la transición.

Reducción de precios de hasta un 90%

Las tarifas, que en noviembre habían alcanzado cifras consideradas excesivas por transportistas y automovilistas, registraron caídas superiores al 90% en algunos casos, modificando por completo el panorama económico del cruce fronterizo.

Algo similar ocurre con otras categorías: un automóvil con remolque pasó de costar $42.000 o R$140 a $2.400 o R$7,40, mientras que los colectivos de transporte internacional redujeron su peaje de $85.000 o R$280 a $4.800 o R$14,80.

En el caso de los residentes de Santo Tomé o San Borja inscriptos bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), tanto automóviles como motocicletas continúan sin pagar peaje, una política que se mantiene con la nueva concesión.

La llegada de la CS Infra

La baja de tarifas acompaña un proceso mayor que corresponde el traspaso completo del control del viaducto a CS Infra, del grupo brasileño Simpar, luego de que Mercovía S.A. finalizara su concesión el 28 de octubre. Aunque la nueva operadora no emitió un comunicado oficial, el cronograma publicado por Delcon/Comab confirmó que la firma del contrato se realizó el 25 de noviembre y la asunción efectiva se concretó este martes 2 de diciembre.

El Puente de la Integración, inaugurado en diciembre de 1997 junto al Centro Unificado de Frontera (CUF), entra así en una nueva etapa. La empresa brasileña administrará el paso durante los próximos 25 años, con un compromiso de inversión cercano a los 99 millones de dólares en infraestructura, de acuerdo con los términos licitados.

Con tarifas más bajas y una nueva empresa a cargo, diciembre marca un cambio profundo en uno de los pasos binacionales más importantes del NEA, con expectativas puestas tanto en la circulación como en las inversiones prometidas para los próximos años.