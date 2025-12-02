¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Esquina Osvaldo Martín Ojeda AFA
Esquina Osvaldo Martín Ojeda AFA
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SALADAS

Siniestro vial en Corrientes: murieron dos mujeres tras el choque de un auto y un camión

Un auto que viajaba por la Ruta 27 chocó de manera lateral contra un camión que transitaba por la Ruta 12. Las víctimas, oriundas de Zárate, murieron en el lugar.

Por El Litoral

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 07:32

Dos mujeres murieron este lunes por la noche en un siniestro vial ocurrido en el cruce Cuatro Bocas, en Saladas, entre las rutas nacionales 27 y 12.

El hecho se registró minutos antes de las 23, a pocos metros del control policial de la zona. Según los primeros datos, un Toyota Etios que circulaba por la Ruta 27 en sentido Bella Vista–Saladas impactó de manera lateral contra un camión Scania con semirremolque que transitaba por la Ruta 12 rumbo a Buenos Aires, tras haber partido de Resistencia.

En el auto viajaba una familia de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— oriundas de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Ambas mujeres murieron en el lugar, mientras que el conductor y otro acompañante sobrevivieron al impacto. El chofer del camión resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia, que avanza para determinar las circunstancias del choque.

 

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD