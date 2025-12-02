Siniestro vial en Corrientes: murieron dos mujeres tras el choque de un auto y un camión

Dos mujeres murieron este lunes por la noche en un siniestro vial ocurrido en el cruce Cuatro Bocas, en Saladas, entre las rutas nacionales 27 y 12.

El hecho se registró minutos antes de las 23, a pocos metros del control policial de la zona. Según los primeros datos, un Toyota Etios que circulaba por la Ruta 27 en sentido Bella Vista–Saladas impactó de manera lateral contra un camión Scania con semirremolque que transitaba por la Ruta 12 rumbo a Buenos Aires, tras haber partido de Resistencia.

En el auto viajaba una familia de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— oriundas de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Ambas mujeres murieron en el lugar, mientras que el conductor y otro acompañante sobrevivieron al impacto. El chofer del camión resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia, que avanza para determinar las circunstancias del choque.