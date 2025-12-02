La Arazaty I se convierte en el único balneario con actividad nocturna en Corrientes

Ante las altas temperaturas que atraviesa Corrientes, desde la Dirección de Playas de la Municipalidad confirmaron a El Litoral que decidió extender el horario de un balneario. Se trata de la playa Arazaty I, que desde el último fin de semana funciona hasta las 22, convirtiéndose en el único balneario de la ciudad con actividad nocturna.

Desde octubre, los cinco balnearios capitalinos están habilitados para el público entre las 8 y las 20 horas. Sin embargo, la demanda creciente y las jornadas agobiantes impulsaron al municipio a ampliar el horario de la Arazaty I, tal como sucedió el verano pasado.

Adrián Meza, director de playas de la Municipalidad de Corrientes señaló a El Litoral: “Arrancó la semana pasada, solo Arazaty I, por el momento es solo esa, el año pasado funcionamos bien en ese balneario, inclusive se le redirigía a los bañistas allí”.

Servicios y seguridad garantizada

La ampliación de horarios no solo incluye el acceso a la playa, sino también los servicios complementarios. Meza detalló que los sanitarios en Arazaty I, Arazaty II y Malvinas tienen el horario extendido hasta las 2 de la mañana, garantizando comodidad para los asistentes nocturnos.

En el caso de los baños, Meza señaló a este medio que: “En esa playa nosotros tenemos el horario extendido hasta las 2 de la mañana, al igual que en Arazaty II y Malvinas”.

Para garantizar la seguridad de los bañistas, durante el horario extendido se cuenta con la presencia de policía turística, guardavidas y boyado colocado, una medida clave ante la gran concurrencia que suelen registrar las playas correntinas.

Mientras tanto, los restantes balnearios —Arazaty II, Malvinas I y II, y Molina Punta— continuarán funcionando en su horario habitual, de 8 a 20 horas.

Con esta iniciativa, Arazaty I se consolida como uno de los espacios preferidos por correntinos y turistas que buscan un respiro del calor, incluso después de la caída del sol.