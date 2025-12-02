En Tatacuá, Gustavo Valdés destacó la histórica expansión territorial del Banco de Corrientes

La localidad de Tatacuá ya cuenta con su primer cajero del Banco de Corrientes (BanCo). Así, la entidad financiera correntina se extiende a cada rincón provincial, además de la presencia en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Posadas, Oberá y Puerto Iguazú, en Misiones, y Chajarí, en Entre Ríos. El gobernador Gustavo Valdés destacó el crecimiento de la banca pública y su rol social para llegar a cada correntino.

El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador, Gustavo Valdés; el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri; el intendente de Tatacuá, Sergio Ramírez; miembros del Directorio del BanCo, autoridades provinciales y municipales.

El nuevo recinto, situado sobre la calle Yatay esquina San Martín, cuenta con una superficie total de 27,7 m². Además, tiene capacidad para instalar, a futuro, hasta tres equipos y la posibilidad de albergar un tesoro móvil en su lobby. El moderno recinto cumple con las prestaciones de seguridad e instalaciones eléctricas y de refrigeración adecuadas a su función.

En su discurso, Gustavo Valdés destacó el crecimiento del Banco de Corrientes y su mirada inclusiva. Recordó que “en la pandemia nos dimos cuenta de que en muchas localidades no teníamos circulante de recursos, porque la gente no podía trasladarse a otras localidades y comenzamos a notar que había una necesidad real en nuestra comunidad. Eran pueblos, ciudades chiquitas sin posibilidad de acceder a un cajero automático. Y ahí fue donde trazamos una política pública, que era que en cada una de las ciudades pueda haber, por lo menos, un cajero automático”.

“Cuando hacemos un cajero no nos fijamos cual es el costo, sino en que cada cliente del BanCo administre sus recursos. Por ello, brindar este servicio para nosotros es fundamental”, señaló Valdés, quien manifestó que “con este pequeño acto, estamos dando el paso final de esa política pública que nos trazamos en un momento difícil”, y remarcó que “hay que seguir con esta política, hay que cuidar nuestro banco, porque es el único banco que está pensando en el correntino como persona y en el desarrollo de nuestra provincia”.

Por último, destacó la gestión liderada por Sprovieri y su equipo: “Hicimos un trabajo verdaderamente importante y tenemos que seguir llevando al BanCo a cada uno de los hogares de nuestra provincia”, concluyó.

A su turno, Laura Sprovieri señaló que “este no es un cajero más, sino que es una oportunidad más para todos los que viven en esta localidad. Es desarrollo, es traer servicios financieros donde antes no había”.

“Nosotros tenemos, como banco público, una misión fundamental: estar donde ningún banco está presente, y ahí está el Banco de Corrientes. Nuestra misión está más allá de la rentabilidad, no competimos con geografías rentables, sino que invertimos en aquellos lugares en donde la sociedad nos solicita”, remarcó la presidente del BanCo.

Finalmente, Sprovieri agradeció “a todo el equipo del Banco de Corrientes, que siempre está detrás de cada obra y de cada servicio que nosotros brindamos a los correntinos. Agradecer en especial al Gobernador por su permanente apoyo, por compartir esta misión de la inclusión financiera, que no solo es una declaración, sino que verdaderamente es poner infraestructura en los lugares que se necesita”.

El intendente comunal, por último, manifestó su agradecimiento y alegría por este nuevo hito para Tatacuá: “Esta obra es algo muy anhelado por muchos años. Esto habla del compromiso del Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del BanCo, de estar en cada uno de los pueblos, como el nuestro”.