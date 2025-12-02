Gustavo Valdés entregó 30 viviendas y cuestionó la falta de inversión habitacional nacional

Continuando con su agenda, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó este martes la ciudad de Saladas para inaugurar infraestructura vial y entregar soluciones habitacionales. El mandatario habilitó 6 kilómetros de asfalto y dignificó a 30 familias con la entrega de sus nuevas viviendas.

En su discurso, Valdés se refirió a la dificultad para acceder a la casa propia y apuntó directamente contra el Gobierno nacional. Recordó que durante la gestión anterior "no nos mandaban los recursos para hacer casas, ya que nos discriminaban porque no pensábamos igual", lo que motivó la creación del programa provincial Oñondivé (con 170 unidades a entregar y 500 en construcción).

Respecto a la actual administración de Javier Milei, el Gobernador fue categórico:

"Hoy una vivienda cuesta 110 millones de pesos, así que nosotros tomamos ese guante. El presidente Javier Milei, que no cree en la construcción de las viviendas. Pusimos los recursos y tomamos la responsabilidad que era del Fondo Nacional de Viviendas, quienes habían dejado estas casas en un 33% de su construcción, así que las terminamos".

Valdés aseguró que se continuarán haciendo viviendas en Saladas, cuya demanda habitacional estima en unas 500 unidades, y llamó a la localidad a enfocarse en la producción para su futuro: "incentivar la madera, la miel, la forestación, la industria, el comercio".

Viviendas: 100% financiamiento provincial

El interventor del Invico, Lizardo González, detalló que las 30 viviendas entregadas correspondían al programa Casa Propia y quedaron inconclusas. Ante el abandono de Nación, el financiamiento para terminarlas fue "100% del Gobierno provincial", con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos.

Las casas son de 64 metros cuadrados, cuentan con 2 habitaciones, cocina-comedor, paredes bioclimáticas, cisterna, termo tanque y red de cloacas.

El asfalto propio y la capacidad de vialidad

Posteriormente, Valdés inauguró 6 kilómetros de pavimento (51 cuadras) en las calles Días Colodrero y Paseo Costero, destacando el proceso de transformación vial de la provincia.

El mandatario subrayó que Corrientes logró "resolver un dilema histórico" y hoy puede "asfaltar cualquier punto de la provincia con máquinas y personal propio". Este logro surgió tras enfrentar obstáculos con empresas privadas que se negaban a ejecutar tramos pequeños, lo que llevó a la decisión de potenciar la capacidad interna de Vialidad.

Valdés recordó que la primera planta asfaltadora provincial en Capital fue hallada "llena de hormigón e inutilizada" al asumir, pero lograron recuperarla. Enfatizó que el pavimento producido por el Estado "vale menos de la mitad que en el sector privado".

Luis Cardoso, presidente de la Dirección de Vialidad provincial, confirmó que la obra se hizo con una base del suelo en cemento y el pavimento con la compra estratégica de la CMI, lo que permitió "bajar los costos" y mejorar la conectividad.