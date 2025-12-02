Organizan una peña solidaria para Irupé, la niña de 10 años que lucha por volver a caminar

Una fuerte movida solidaria se puso en marcha en Corrientes para acompañar a Irupé, la niña de 10 años oriunda de San Cosme que fue operada y necesita completar el pago de su intervención. Con este objetivo, vecinos, artistas y familiares organizaron una peña, que se realizará este sábado desde las 22 en Estación Mariscal, ubicada en avenida Maipú 2777.

Peña para recaudar 9 millones de pesos

Aunque la cirugía salió bien y marca el inicio del camino para que pueda volver a caminar, la familia aún debe afrontar un monto de 9 millones de pesos.

Gladis, la mamá de la niña, explicó a El Litoral que la comunidad puede sumarse de distintas formas. “La gran rifa solidaria por Irupé es el sábado y también se sortea un bono contribución que se está haciendo, y el festival es en Corrientes Capital”, detalló. La iniciativa se suma a otras acciones que vienen impulsando para llegar al objetivo económico que les permitirá saldar los costos médicos.

La pequeña, que en un principio necesitaba 20 millones de pesos para costear la cirugía que le permitirá recuperar movilidad.

“Iru está todavía con los yesos de los dos lados de las piernas y todavía no empieza su kinesiología. Cuando le saquen el yeso recién va a poder mover de a poco sus pies”, señaló su mamá.

Artistas pueden sumarse

Durante la peña, el público podrá disfrutar de una grilla de artistas que se sumaron de manera completamente desinteresada: Los Nuevos Vecinos, Los Wepache, La Fuerza del Chamamé, Patricia Brearo, Gustavito y sus Príncipes, Martín Farías y Darío Fernández. Además, la convocatoria sigue abierta y otros músicos pueden sumarse comunicándose al 379-4286006.

El ingreso tendrá un derecho de espectáculo de $5.000, monto que será depositado íntegramente en la cuenta del padre de Irupé, Pedro Javier Meza, cuyo alias es cambacito52.

La familia espera que la comunidad acompañe masivamente y cada aporte acerca a Irupé a su recuperación definitiva y al sueño de volver a caminar.