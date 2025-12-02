Límite Corrientes-Entre Ríos: cayó una Policía con 14 kilos de cocaína

Una oficial de la Policía Federal fue detenida en la madrugada del lunes con 14 kilos de cocaína en un operativo realizado por personal del Puesto de Control Vial Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos.

El retén está situado en territorio entrerriano, en el límite con la provincia de Corrientes.

Se desarrolló pasadas las 3 sobre la Ruta Nacional Nº 14, en el marco de los controles preventivos habituales que la fuerza realiza en la zona. Detuvieron la marcha de un Ford Fiesta Kinetic que era conducido por una mujer que viajaba desde la ciudad de Posadas hacia Buenos Aires, -de donde es oriunda- aunque en su declaración dijo que se dirigía a Chajarí.

Durante la verificación de rutina, los efectivos detectaron anomalías estructurales en uno de los zócalos del rodado.

Ante esa irregularidad, se realizó un control específico con el can antinarcóticos, que marcó de forma positiva la posible presencia de sustancias prohibidas.

Conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial federal interviniente, se inició un procedimiento bajo los términos del Art. 230 bis del Código Procesal Penal, con la presencia de testigos civiles.

Durante la inspección, los funcionarios extrajeron del sector señalado tres envoltorios rectangulares que contenían material compatible con estupefacientes.

A partir de ese hallazgo inicial, se convocó al personal especializado de la División Drogas Peligrosas Federación, que continuó la requisa del vehículo. En total, se localizaron seis envoltorios adicionales, también ocultos en la estructura del rodado.

Todos los paquetes fueron sometidos a reactivos químicos, los cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total superó los 14 kilos.

Luego se procedió a la incautación de la sustancia, al secuestro del vehículo y demás elementos de interés para la causa. Asimismo, quedó detenida la mujer que conducía el automóvil, quedando a disposición de la Justicia Federal.

Allanamientos



En consecuencia, directa con el procedimiento y el análisis de los elementos obtenidos en el lugar, durante la jornada del viernes se libraron diversas medidas judiciales. Estas derivaron en tres allanamientos: dos en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y uno en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Durante los allanamientos se secuestraron estupefacientes, elementos vinculados a la causa e información relevante para la investigación, además de identificar a varias personas relacionadas con la organización sospechada. Todo lo actuado quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron la inmediatez y el accionar articulado de todas las áreas involucradas, así como la coordinación con la Justicia Federal.

La provincia mantiene controles permanentes en corredores viales estratégicos como la Ruta Nacional Nº 14, considerada una de las trazas más utilizadas para el transporte de mercancías ilícitas.

