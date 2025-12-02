La Unidad inaugura el polo gastronómico: los detalles de los nuevos locales

La Unidad sigue sumando propuestas para los correntinos. Este martes Carlos Vignolo confirmó los dichos de Valdés y el próximo viernes se inaugurará el polo gastronómico en el predio.

La inauguración se realizará en el predio ubicado por avenida 3 de Abril, el próximo viernes a partir de las 20.

“Estamos en las etapas finales, de los siete locales van a estar listos seis”, dijo el Secretario General de la Gobernación sobre el polo gastronómico que funcionará en el predio de La Unidad.

En declaraciones a radio Dos, el funcionario señaló que se terminaron el "Centro de Ciencia y Museo de la cárcel”.

Más propuestas en el proyecto de La Unidad

Por otra parte, detalló que “estamos trabajando con el Mercado de Sabores, con la adjudicación de los locales y el local de artesanía”, destacando que “se han presentado muchos oferentes”, y calcula que estas últimas secciones estarán funcionales para finales de enero.

Vignolo mencionó que aún se trabaja en extensiones de La Unidad hacia la costa, “que eran necesarias para la vinculación, todo el frente del Regimiento N°9 es parte del proyecto”, y detalló que “hemos intervenido el barrio Ferre en la zona que da a calle Don Bosco, para que La Unidad tenga influencia en desarrollo urbano”.

Extenderse hasta la costanera para el funcionario es importante porque “eso le dará más espacio a la gente, no solo para el disfrute del espacio verde, sino también para el estacionamiento”.