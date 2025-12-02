River se refuerza con cuatro prioridades y U$S20 millones

Después de anunciar que no les renovarán los contratos a los futbolistas que se les vencía a fin de este año, entre ellos varios héroes de Madrid, River ya piensa a futuro y empieza a planificar el 2026. Y esos planes no se modificarán si juega el repechaje de la Copa Libertadores o si queda en Sudamericana, más allá que el presupuesto pueda alterarse ya que los ingresos por jugar cada competencia son diferentes.

El plantel ya está de vacaciones y volverá a los trabajos el 20 de este mes en el RiverCamp de Ezeiza y los primeros días de enero viajará a San Martín de los Andes para realizar la pretemporada. Para esa altura, la intención de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico es contar con los refuerzos que, en principio, no serán muchos. Se va a apuntar a jugadores específicos para puestos puntuales. Y el presupuesto destinado -de acuerdo a lo informado desde el club- será de, aproximadamente, 20 millones de dólares.

Hay cuatro prioridades fijadas: un lateral izquierdo; un mediocampista central; un volante ofensivo y un delantero. Y también ya surgieron nombres que irían a buscar.



Para el marcador de punta izquierdo, seduce Román Vega, ex jugador de Argentinos Juniors que actualmente juega en el Zenit de Rusia. Pero no será fácil, claro, porque el club ruso pagó por el jugador de 21 años cerca de 9 millones de dólares por el 90 por ciento del pase hace seis meses.

De todos modos, Vega es suplente y esa podría ser la llave para destrabar el pase dado que quiere jugar más. Y si bien a River llegaría para cubrirle las espaldas a Marcos Acuña, podría tener más chances de alternar ya que también puede desempeñarse como segundo marcador central. La negociación también podría abrirse a partir de un préstamo con opción de compra.

Otro futbolista en el que se fijó River también juega en el Zenit y es el delantero Luciano Gondou, que al igual que Vega cuenta con un pasado en Argentinos. Y, además, tuvo un paso por la Reserva de River en 2019 a préstamo desde Sarmiento, pero al llegar la pandemia se volvió a Junín.

Gondou juega poco en el Zenit y tiene el deseo de salir. Ve con buenos ojos un desembarco en Núñez pero hay una traba: la institución rusa quiere negociarlo sí o sí para recuperar la inversión y pediría al menos 10 millones de dólares.

Por el volante ofensivo, el regreso de Claudio Echeverri puede llegar a ser una posibilidad si el juvenil de 19 años mantiene la intención de volver y hace presión por ello. Juega poco en el Bayer Leverkusen, donde está a préstamo y en River están dispuestos a negociar con el Manchester City, dueño de su pase.

Por el volante central, en tanto, todavía no trascendió el nombre. La salida de Enzo Pérez vuelve a dejar un vacío importante y deberán tener ojo clínico en la búsqueda.



¿Puede haber más refuerzos? Sí. Pero va a depender de la cantidad de salidas que haya. Hay tres futbolistas (Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli) que buscarán transferir y si llegan ofertas por otros, serán escuchadas. Y se integrarán más juveniles al plantel profesional.

Por otra parte, vale recordar que los nuevos contratos que se firmen estarán bajo la órbita del nuevo paradigma 60/40, que estableció la Comisión Directiva, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo. Esto es que el fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no serán más del 60%. Y el resto será por productividad. Así, River planifica sus nuevos tiempos.

