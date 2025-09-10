Emilio Aguilera regresa al Teatro Vera con un concierto de novelas y un homenaje a Sandro

El reconocido tenor correntino Emilio Aguilera se prepara para un nuevo reencuentro con el público en el Teatro Oficial Juan de Vera. El sábado 27 de septiembre, a las 21.30, presentará su show “De novelas”, una propuesta musical que busca revivir la “memoria emotiva” a través de las canciones que marcaron a generaciones enteras.

El concierto, que ya fue un éxito en 2014, promete ser un viaje a través de la historia de la televisión argentina, con temas de clásicas telenovelas como "Te quiero, nos queremos" de “Rolando Rivas taxista”, "Yo soy aquel" de “Montecristo” y "Déjame intentar" de “Cristal”, entre otras.

"Es un concierto pensado para la gente amante de las novelas que paralizaban todo un país a la hora de la tarde, tiene que ver con la memoria emotiva, la familia convocada alrededor de una historia de amor o de un drama", anticipó Aguilera.

Un show con audiovisuales y un tributo a El Gitano

El show no solo contará con la voz de Aguilera y el acompañamiento de una banda en vivo, sino que estará enriquecido con material audiovisual en cada segmento, creando una experiencia inmersiva para los asistentes.

Para esta presentación, el tenor estará acompañado por talentosos músicos locales: Julio Ledesma en guitarra, Victoria Ledesma en bajo, Gabriel Soto en batería y Mauro Quintana en teclados.

El cierre del concierto incluirá un especial homenaje a la obra de Sandro, en relación con otro proyecto que el artista está preparando a futuro.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para el concierto de Emilio Aguilera están disponibles para la venta a partir de $10.600 en el sitio web weepas.ar y en la boletería del Teatro Vera, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 hs. Los clientes del Banco de Corrientes (BanCo) pueden aprovechar un 20% de descuento y pagar en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $20.000.