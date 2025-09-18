CAE llega a Corrientes con su show “All Inclusive” para celebrar 30 años de carrera

El reconocido cantante y performer CAE, apodado el “Zoolander del rock”, vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo “All Inclusive”. La gira nacional que celebra sus 30 años de trayectoria llegará a Corrientes el domingo 26 de octubre a las 21, prometiendo una propuesta "única, vibrante y emotiva" en el Teatro Vera.

El show, sucesor del exitoso “Vivatodo!”, busca generar una experiencia inmersiva en la que el público es parte activa de la celebración. Con una mezcla de canciones, humor y performance multimedia, CAE recorre momentos clave de su carrera y los combina con un desopilante estilo de stand up.

Un espectáculo que une generaciones

La propuesta de “All Inclusive” se define como un espectáculo multimedia en el que la música funciona como un punto de encuentro generacional. "Hay canciones que nos unen", resume el lema del show, que invita a vivir una experiencia compartida donde confluyen clásicos, nuevas versiones e interacción directa con los espectadores. Con este regreso, CAE ratifica su vigencia artística y su estilo, mezcla de energía rockera y humor, que lo conecta con distintas generaciones.

Entradas y beneficios para clientes del BanCo

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir desde $21.200 a través del sitio web weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Los clientes del BanCo que cuenten con Visa crédito podrán acceder a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.