La Orquesta Sinfónica de Corrientes invita a una "Noche de Swing" en el Teatro Vera

Una propuesta musical audaz y renovada llega al Teatro Vera. La Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes convoca a una "Noche de Swing" el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 21, en un concierto que unirá el mundo clásico con el vibrante ritmo del jazz.

Una ambiciosa propuesta musical

El espectáculo es una colaboración entre la Orquesta Sinfónica, dirigida por la maestra Andrea Fusco, y la Jazz Big Band, una formación del género dirigida por Aníbal Aguirre.

La puesta en escena incluye una transformación instrumental única: algunos músicos de la Orquesta cambiarán sus instrumentos clásicos por saxofones, contrabajo, trompetas, trombones y batería, conformando la formación típica del jazz. Por su parte, las cuerdas de la Sinfónica se sumarán a la interpretación de clásicos del género de los años ’50, caracterizados por la improvisación, los ritmos sincopados y la mezcla de la cultura musical africana y europea.

El concierto contará además con las destacadas voces de los cantantes invitados Verónica Vasco y Francisco Malvido.

Entradas y beneficios para el público

Las entradas para el espectáculo pueden adquirirse desde $10.600 a través de la plataforma weepas.ar, o de forma presencial en la boletería del Teatro Vera, ubicada en San Juan 637. La boletería atiende de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Existe un beneficio exclusivo para los clientes del BanCo que posean tarjetas Visa de crédito, quienes acceden a un 20% de descuento con un tope de reintegro de hasta $20.000, además de la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.