¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Elecciones Policía de Corrientes Matias Chirino
Elecciones Policía de Corrientes Matias Chirino
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Dada la alta demanda, Topa y Plim Plim suman nuevas funciones en el Teatro Vera

Las obras infantiles agotaron los tickets para las primeras funciones, por lo que se suman nuevas fechas en el Teatro Oficial Juan de Vera para el 21 y el 26 de septiembre. 

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 16:07

Los espectáculos infantiles “Plim Plim, Energía musical” y el show de TopaEs tiempo de jugar” tuvieron una gran convocatoria en Corrientes y agotaron las entradas para sus primeras funciones en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Dada la alta demanda, los shows sumarán nuevas presentaciones para que más chicos y familias puedan disfrutar de ellos.

El show de Plim Plim en vivo, que se presentará el domingo 21, sumó una nueva función a las 15.30. Por su parte, la obra de Diego Topa que se estrena el viernes 26 de septiembre, agregó una función a las 18.30.

Las entradas para las nuevas funciones se pueden adquirir en la plataforma weepas.ar o en la boletería del Teatro Vera, en la calle San Juan 637.

Dos espectáculos para disfrutar en familia

Plim Plim, energía musical” es un espectáculo en formato recital que invita a grandes y chicos a cantar, bailar y jugar mientras promueve valores positivos y hábitos saludables. El show, que cuenta con un gran despliegue multimedia, estará acompañado por los personajes más queridos de la serie: Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li. El espectáculo incluye las canciones más conocidas de la serie, como "Qué le pasa al cerdito enojón" y "Abejita Chiquitita".

Por su parte, la premiada obra de Diego Topa, “Es tiempo de jugar”, llega a Corrientes en el marco de su gira por el país y América Latina, tras dos años de éxito rotundo. El show cuenta con un gran despliegue visual y un elenco de actores y bailarines que acompañarán a Topa en sus aventuras. La propuesta invita a toda la familia a reír, cantar, bailar y soñar.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD