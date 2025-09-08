Dada la alta demanda, Topa y Plim Plim suman nuevas funciones en el Teatro Vera

Los espectáculos infantiles “Plim Plim, Energía musical” y el show de Topa “Es tiempo de jugar” tuvieron una gran convocatoria en Corrientes y agotaron las entradas para sus primeras funciones en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Dada la alta demanda, los shows sumarán nuevas presentaciones para que más chicos y familias puedan disfrutar de ellos.

El show de Plim Plim en vivo, que se presentará el domingo 21, sumó una nueva función a las 15.30. Por su parte, la obra de Diego Topa que se estrena el viernes 26 de septiembre, agregó una función a las 18.30.

Las entradas para las nuevas funciones se pueden adquirir en la plataforma weepas.ar o en la boletería del Teatro Vera, en la calle San Juan 637.

Dos espectáculos para disfrutar en familia

“Plim Plim, energía musical” es un espectáculo en formato recital que invita a grandes y chicos a cantar, bailar y jugar mientras promueve valores positivos y hábitos saludables. El show, que cuenta con un gran despliegue multimedia, estará acompañado por los personajes más queridos de la serie: Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li. El espectáculo incluye las canciones más conocidas de la serie, como "Qué le pasa al cerdito enojón" y "Abejita Chiquitita".

Por su parte, la premiada obra de Diego Topa, “Es tiempo de jugar”, llega a Corrientes en el marco de su gira por el país y América Latina, tras dos años de éxito rotundo. El show cuenta con un gran despliegue visual y un elenco de actores y bailarines que acompañarán a Topa en sus aventuras. La propuesta invita a toda la familia a reír, cantar, bailar y soñar.