Carnavales de Corrientes: se eligen a los embajadores nacionales en una noche clave

Los Carnavales en Corrientes vivirán este 26 de febrero una instancia central con la elección de los nuevos embajadores nacionales. La ceremonia comenzará a las 21 en el Centro de Convenciones, con más de 30 postulantes en escena.

Tras cuatro fines de semana de desfiles en el corsódromo Nolo Alías, la edición 2026 transita sus jornadas decisivas. La programación incluye coronación, premiación a mejores trajes y las últimas presentaciones competitivas.

Asumirán quienes ocupen los lugares de Alberto Zalazar (Sapucay) y Gianna Posanzini (Ara Berá), ya que termina su mandato anual. Durante la velada también se distinguirán los vestuarios más destacados, con una veintena de propuestas artesanales y de gran despliegue.

Último fin de semana

La actividad continuará mañana y el sábado 28 con las presentaciones finales en el Nolo Alías. Comparsas y agrupaciones musicales afrontarán sus últimas pasadas en busca de sumar puntos decisivos.

El domingo 28, el club Club de Regatas Corrientes será sede del escrutinio general. Allí se conocerán los resultados del Carnaval Oficial, los shows de comparsas, el Duelo de Baterías y las distinciones individuales.

Con la coronación y las últimas batallas artísticas, Corrientes se encamina al cierre de otra edición multitudinaria. La definición promete convocar nuevamente a miles de seguidores en los tramos finales de la fiesta.