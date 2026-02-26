Curso gratuito de idioma guaraní en Goya: cómo inscribirse

La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Cultura, abrió la inscripción para el Taller Anual del Idioma Guaraní, una propuesta gratuita que se dictará en la Casa de la Cultura y comenzará antes de fin de marzo.

El espacio estará a cargo del profesor Patricio Cattay y se desarrollará de marzo a diciembre.

Días y horarios

El taller tendrá dos opciones horarias, con el mismo contenido en ambos días:

Miércoles de 15:30 a 16:30

Viernes de 19:00 a 20:00

Las inscripciones se realizan en la Casa de la Cultura, donde los interesados deberán dejar sus datos de contacto para la conformación de los grupos.

Un espacio para el idioma y la cultura

La propuesta no se limita al aprendizaje del idioma, sino que también aborda usos, costumbres y aspectos vinculados a la cultura guaranítica.

En declaraciones radiales, el profesor Cattay explicó que el objetivo es promover la práctica oral del guaraní y fortalecer el conocimiento de la historia, la cosmovisión y las tradiciones que forman parte de la identidad regional.

Revalorización cultural

Desde la Dirección de Cultura indicaron que el taller apunta a revalorizar y revitalizar el idioma y la cultura guaranítica, promoviendo un espacio de formación accesible para toda la comunidad.

El curso es libre y gratuito, y el año pasado contó con una amplia participación, especialmente de jóvenes.