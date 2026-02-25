Rosario Central visitará al Gimnasia en El Bosque

Gimnasia y Rosario Central jugarán este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. A días de una nueva edición del clásico de Rosario, el equipo de Almirón necesita recuperar la memoria del triunfo. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Gimnasia y Rosario Central al duelo del Torneo Apertura

En el Lobo son conscientes de que no hay lugar como el hogar. La sufrida victoria por la mínima contra su homónimo mendocino -la primera como visitante en el torneo- coincide con un invicto sostenido como local durante este inicio de año. El gol de Marcelo Chelo Torres y las atajadas de Nelson Insfrán en el Víctor Legrotaglie mantienen al elenco dirigido por Fernando Zaniratto en lo más alto del grupo B.

Desde Rosario, las noticias de la semana son dispares. El tercer regreso de un ídolo auriazul como Marco Ruben contrasta con una derrota -1 a 0 frente a Talleres- fuera del Gigante de Arroyito, todo ello en la previa del clásico rosarino ante Newell’s. Dos éxitos, dos empates, y dos derrotas es el saldo parcial del cuadro comandado por Jorge Almirón, al que de momento le cierran los números para mantenerse en zona de playoffs.

La probable formación de Gimnasia vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

La probable formación de Rosario Central vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 17.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).

TyC Sports