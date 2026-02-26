Activistas se manifestaron en contra de la reforma de la Ley de Glaciares

Detuvieron a activistas en el Congreso que protestaban contra el proyecto de cambios en la Ley de Glaciares. Los manifestantes, de Greenpeace, saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la explanada, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción, hoy en el Senado.

La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

Como anticipó TN el Gobierno apuesta a priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, atraer y darles luz verde a proyectos mineros internacionales.

Para eso abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Algo que, según la ley vigente, está prohibido.

