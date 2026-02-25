Paro de controladores aéreos: este jueves no habrá vuelos en el aeropuerto de Corrientes

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos, inició un plan de lucha con paros escalonados en todos los aeropuertos del país, lo que impacta directamente en la operatividad aérea. En la ciudad de Corrientes, la medida afecta las salidas programadas desde el Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro, por lo que este jueves no habrá vuelos durante el horario de la protesta.

El cronograma difundido por el sindicato establece que las medidas comenzarán este jueves y se extenderán hasta el lunes 2 de marzo, con interrupciones parciales en distintas franjas horarias. Para este jueves, el paro está previsto entre las 15 y las 18, período durante el cual no se autorizarán despegues, lo que afecta tanto a la aviación comercial como a los servicios privados.

“Mañana no va a haber vuelos. Porque Aerolíneas Argentinas está en paro y Flybondi no hace, pero personal de YPF en Buenos Aires está en paro. Sin combustible no hay vuelos”, señalaron fuentes oficiales al diario El Litoral.

La medida de fuerza responde a un reclamo salarial por parte de los controladores aéreos, quienes denuncian una pérdida del poder adquisitivo y exigen una recomposición acorde al contexto económico actual. El esquema de protestas, al ser escalonado, genera incertidumbre sobre la normalidad de las operaciones en los próximos días.

En este contexto, se prevén posibles demoras, cancelaciones y reprogramaciones en distintos puntos del país, incluida Corrientes, donde el aeropuerto cumple un rol clave en la conexión con Buenos Aires.

El conflicto se mantendrá activo al menos hasta el lunes 2 de marzo, mientras continúan las negociaciones entre el gremio y las autoridades del sector aeronáutico, sin que hasta el momento se haya confirmado una solución al reclamo.