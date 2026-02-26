Una lancha estadounidense atacó en aguas cubanas, cuatro muertos en el enfrentamiento

Cuatro personas murieron el miércoles luego de un enfrentamiento entre una lancha con matrícula de Florida, Estados Unidos, y efectivos de la guardia costera cubana en aguas territoriales de la isla, según informó el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba. El episodio dejó además seis heridos entre los ocupantes de la embarcación, quienes fueron evacuados y recibieron atención médica.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando las autoridades cubanas detectaron una lancha rápida que navegaba dentro de su jurisdicción, a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

De acuerdo con la información difundida en un comunicado oficial, al intentar identificar la embarcación, los tripulantes abrieron fuego contra los efectivos, lo que derivó en el enfrentamiento.

Durante el operativo también resultó herido el comandante del buque cubano, en el que se desplazaban cinco guardafronteras. Hasta el momento, las autoridades no precisaron la nacionalidad de las personas que viajaban en la lancha. Lo que sí confirmaron fue que la matrícula correspondía al estado de Florida. La investigación continuará para esclarecer completamente lo sucedido, según indicó el Ministerio del Interior del país centroamericano.

Desde la Presidencia de Cuba, expresaron a través de la red social X: “Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos, agravada en las últimas semanas por las medidas de presión impulsadas por Washington sobre La Habana.

La crisis energética que atraviesa Cuba se agravó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a partir del cese de comercialización de crudo del país bolivariano hacia la isla. Desde entonces, el presidente estadounidense Donald Trump estableció sanciones para los países que desearan comercializar petróleo con Cuba.

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz Canel, anunció en medio de la crisis económica del país su predisposición a la negociar y a flexibilizar las medidas internas para importar petróleo.

Apenas hoy, Washington autorizó la venta de petróleo y gas al país caribeño para empresas del sector privado y de los ciudadanos bajo ciertas condiciones. Desde el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio estadounidense aclararon: “Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias”.

Página 12