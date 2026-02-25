Corrientes: rescataron a "Alita", una perra abusada en el barrio Pirayuí

Una perra fue rescatada tras ser abusada sexualmente por un hombre en el barrio Pirayuí. La dueña del animal hizo la denuncia tras captar el ataque en video. El operativo permitió retirar a "Alita" de la zona y trasladarla a una veterinaria para recibir atención sanitaria.

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, explicó que la intervención surgió a partir de una denuncia del fin de semana. “Una vecina informó que su perra fue víctima de abuso por parte de un vecino”, señaló la funcionaria. Según relataron personas del barrio, esta no sería la primera vez que el hombre ataca a un animal.

La presentación judicial fue impulsada por la doctora Liliana Gómez, quien se constituyó como querellante y solicitó la colaboración del área municipal de Bienestar Animal y de la fundación Mis Huellas a Casa.

El operativo de rescate

Durante el operativo se retiraron dos animales: la perra Alita, víctima del abuso, y su hermana Laika. “Esto se hizo con el consentimiento de la dueña, para prevenir futuras situaciones de riesgo”, aclaró Mestres.

El procedimiento contó con la intervención de la Dirección General de Promoción, Derecho y Bienestar Animal y de profesionales veterinarios. Los animales fueron examinados y trasladados a lugares de tránsito para garantizar su seguridad.

El director general del área, Eduardo Osuna, confirmó que la causa cuenta con intervención judicial. “Ahora actúa la Unidad Fiscal Nº 2. Nosotros, junto con la fundación, procedimos a retirar el animal y trasladarlo a una veterinaria para los chequeos correspondientes”, explicó.

Qué hacer en casos de maltraro animal

En situaciones similares, o en casos de agresiones y abandono animal, la respuesta es intervenir informando a las autoridades.

Las opciones son variadas y van desde la línea gratuita 147 hasta el chat MuniBot. También existe la posibilidad de hacerlo en la comisaría más cercana o a través de un llamado al 911.