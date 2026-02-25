Un ramal de colectivos Chaco-Corrientes funcionará con horarios de fin de semana

El servicio de colectivos que une Chaco y Corrientes en su ramal Campus se encuentra funcionando con horarios correspondientes a fines de semana. Así lo confirmaron a El Litoral, este miércoles. Esto implica una reducción en la frecuencia habitual de las unidades. La medida afecta exclusivamente a este recorrido interprovincial.

Este ramal conecta la Terminal de Ómnibus de Resistencia con el Campus Deodoro Roca de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en Corrientes, y es considerado el tramo más largo del sistema, utilizado principalmente por estudiantes, docentes y trabajadores que se trasladan entre ambas ciudades.

Desde el sistema de transporte se aclaró que el resto de los servicios opera con normalidad. Los ramales tanto de Resistencia (Sarmiento) y Barranqueras mantiene sus horarios habituales sin modificaciones.

Según lo informado, el ramal Campus retomará su cronograma regular a partir del próximo lunes. Hasta el momento, no se especificaron las causas que motivaron la reducción temporal en la frecuencia del servicio.

Horarios de fin de semana: