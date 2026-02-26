Corrientes: buscan a un joven de 23 años desaparecido en Santo Tomé

La Policía de Corrientes activó un operativo de búsqueda en Santo Tomé para encontrar a un joven de 23 años. Gabriel Alejandro Adaro desapareció el 23 de febrero y tras la denuncia de un familiar comenzaron las tareas para localizarlo.

Características

Según la información oficial, el joven es alto y delgado; de tez trigueña y cabello corto negro. Vestía remera negra, short azul marca Adidas con franjas blancas y zapatillas grises, además de llevar una bolsa celeste.

Como marcas particulares, presenta un tatuaje de calavera en el hombro derecho y otro con el dibujo del signo Acuario en el pecho. La pierna izquierda suele estar vendada debido a un accidente sufrido hace dos años.

Desde la fuerza provincial indicaron que continúan las tareas para localizarlo. Ante cualquier dato que pueda contribuir con la investigación, se solicita comunicarse al 3756-420607, al 911 en Corrientes capital o al 101 en el interior.