Inició el show de comparsas en el Cocomarola con cuatro puestas escénicas

El Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola fue escenario de la primera gala de los Shows de Comparsas 2026, con la participación de las cuatro principales agrupaciones del carnaval correntino.

Durante la noche del miércoles, cada institución presentó su propuesta artística combinando música, danza y relato escénico.

Copacabana abrió la gala

La comparsa Copacabana fue la encargada de iniciar la velada con la obra “Messias”, una puesta que recrea el sueño mundialista a través de una propuesta conceptual y coreográfica.

Ará Berá presentó “El Rayo de la Locura”

Luego fue el turno de Ará Berá, que llevó al escenario “El Rayo de la Locura”.

La comparsa desplegó su estructura coreográfica junto a efectos visuales que acompañaron la narrativa del espectáculo.

Arandú Beleza celebró sus 20 años

En el marco de su aniversario, Arandú Beleza presentó “Agua del Cielo”, una obra inspirada en la espiritualidad guaraní y en elementos vinculados a la identidad cultural.

Sapucay cerró la primera noche

El cierre estuvo a cargo de Sapucay con “Sapucay del alma mía”, propuesta que combinó canto, vestuario y escenografía dentro del formato teatral del show.

Cómo continúa el carnaval

Tras la apertura en el Cocomarola, la competencia regresará al Corsódromo Nolo Alías.

Los desfiles de comparsas y agrupaciones musicales continuarán el viernes 6 y el sábado 7 de febrero.

Entradas

Los tickets pueden adquirirse: