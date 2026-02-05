Corrientes: detuvieron a un hombre por robo y recuperaron dinero en efectivo

La Policía de Corrientes logró esclarecer un hecho delictivo ocurrido en la localidad de Santa Rosa, donde un comercio de la zona céntrica había sido víctima del robo de dinero en efectivo y cheques. Como resultado del operativo, se recuperó parte de lo sustraído y se demoró al presunto autor.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho fue denunciado tras detectarse la sustracción de dinero y valores del interior de un local comercial. A partir de ese momento, la Policía inició la investigación que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

El procedimiento se concretó durante la mañana del 4 de febrero, cuando los policías localizaron al presunto autor escondido en una laguna de la localidad. El hombre se encontraba oculto entre juncos, con gran parte del cuerpo sumergido en el agua.

Con la colaboración de Bomberos Voluntarios, un grupo de policías pudo ingresar al agua y procedió a la demora del sospechoso. En el mismo sector, secuestraron una importante suma de dinero en efectivo que estaba atada a un matorral y que sería parte de lo denunciado como robado.