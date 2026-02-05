¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

JUDICIALES

Corrientes: buscan familias adoptantes para dos hermanos adolescentes

La Justicia abrió convocatorias públicas para una joven de 17 años y un adolescente de 13. Se trata de dos hermanos cuya búsqueda se realiza de manera individual.

Por El Litoral

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 07:51

El Poder Judicial de Corrientes abrió convocatorias públicas individuales para encontrar familias adoptantes para dos hermanos adolescentes, una joven de 17 años y un adolescente de 13. La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

Aunque se trata de hermanos, la búsqueda se realiza de manera individual, con el objetivo de garantizar entornos familiares que brinden estabilidad, acompañamiento y afecto.

Convocatoria para la adolescente de 17 años

La joven cursa el nivel secundario y presenta muy buen rendimiento académico, con calificaciones destacadas. Es descrita como comprometida, responsable, afectuosa y demostrativa, con buen vínculo con compañeros y docentes.

Entre sus intereses y proyectos se destacan:

  • Actividades artesanales
  • Formación en manicura, oficio que desea seguir perfeccionando
  • Interés en continuar estudios superiores y una carrera universitaria
  • Colaboración en tareas de cocina, especialmente en la elaboración de postres

Reside en un dispositivo de cuidado desde 2022 y requiere referentes adultos que acompañen su desarrollo. Expresó que no tendría inconvenientes en integrarse a una familia monoparental, homoparental y/o ensamblada, de Corrientes o provincias cercanas.

Convocatoria para un adolescente de 13 años

El adolescente cursa el nivel secundario en una institución de doble jornada y mantiene excelente rendimiento escolar. Es extrovertido, cordial con sus pares y respetuoso de las figuras de autoridad.

Disfruta de diversas actividades recreativas, entre ellas:

  • Juegos como ajedrez y bolitas
  • Práctica de deportes, especialmente fútbol
  • Ver películas, series y partidos de fútbol

Reside en un dispositivo de cuidado desde 2022 y asiste a terapia psicológica. Necesita vínculos familiares que le aporten seguridad y estabilidad para su desarrollo personal. Manifiesta su deseo de conocer una familia de Corrientes o de provincias cercanas y está abierto a integrarse en familias monoparentales, homoparentales o ensambladas.

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar de las convocatorias deberán:

  • Descargar el Formulario de Convocatorias Públicas desde el sitio del Poder Judicial
  • Enviar la documentación al Juzgado interviniente o al RUACtes.

Datos de contacto:

  • Juzgado de Gobernador Virasoro
  • Correo: [email protected]
  • Teléfono: (03756) 484800/01
  • Atención: lunes a viernes de 7 a 13
  • Dirección: Avenida Lavalle Nº 2351

RUACtes – Poder Judicial de Corrientes

  • Correo: [email protected]
  • Teléfono: 03794-4104298
  • Atención: lunes a viernes de 7 a 13
  • Dirección: Carlos Pellegrini Nº 917, Entrepiso, Corrientes Capital
