Esteban Mirol destrozó a Marixa Balli por su defensa de la industria textil: "Caradura"



El periodista Esteban Mirol cargó duramente contra Marixa Balli luego de que la cantante se pronunciara sobre los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca del sector textil. Según Mirol, Balli adoptó una postura de víctima que no se condice con su experiencia en la industria.

Mediante mensajes enviados a Ángel de Brito, Mirol cuestionó las prácticas comerciales de Balli y recordó su trayectoria en los circuitos de Flores y La Salada, donde desarrolló sus emprendimientos de ropa. “Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu ex angelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a freeshop y a Miami”, arrancó diciendo en un tono muy desafiante.

“El que puede viajar se compra afuera. Y, al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque están Shein y Temu. Donde ella vendía, es decir, La Salada y Flores, compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble”.

Mirol fue a fondo y lanzó una denuncia: “Todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”.

Y remató: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.

Con estas declaraciones, Mirol vuelve a poner el foco en las polémicas prácticas comerciales del sector textil, mientras que la respuesta de Balli sigue generando expectativa entre sus seguidores y los medios.

Marixa Balli liquida toda la ropa por el cierre de su local

Marixa Balli se vio obligada a cerrar su local de ropa en Flores por la crisis económica y, actualmente, está liquidando toda la ropa.

El sábado 31 de enero tras anunciar el cierre, la exvedette hizo un vivo en su cuenta de Instagram para mostrar algunos de los productos que están en oferta: "Estamos haciendo un vivo para mostrar un poco las cosas de liquidación".

"Estamos en una gran liquidación al costo porque voy a cambiar de rubro. Hay muchas prendas por 5 mil pesos. Hay cosas impresionantes", concluyó la participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Al aire de A la Barabrossa (Telefe), la ex vedette contó que se mudó a un local pequeño sobre Avenida Rivadavia para liquidar los artículos que le quedan y luego cambiar de rubro.

"El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra, la gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota", expresó con angustia.

"Tuve que rescindir todos los contratos, obvio. Igual tengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado", continuó.

"Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro", confirmó sobre su futuro en el mundo empresarial.

"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", concluyó.

minutouno.com